- Punem pariu ca nu știai ce se intampla daca pui mar ras pe tocatorul din bucatarie. Acest truc genial te ajuta sa scapi de multe probleme. Iți este la indemana și te scapa de multe probleme. Cum iți poți dezinfecta tocatorul de lemn folosind acest aliment incredibil. Cum cureți tocatorul de lemn cu…

- Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava au ramas socati de obiectele pe care le-au gasit in stomacul unui barbat. Chirurgii au extras trei piuneze, un cui, doua agrafe, o parte dintr-o balama de usa, o bratara de mana, o moneda, precum si o bucata de metal, parte…

- Persoanele care au avut COVID-19 au un risc de doua ori mai mare fata de ceilalti sa dezvolte ulterior probleme respiratorii, potrivit unui studiu al autoritatilor sanitare americane, publicat marti.

- Mirela Vaida trece printr-o perioada dificila, asta deoarece prezentatoarea de la Acces Direct se confrunta cu probleme se sanatate. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit ca nu se simte deloc bine, insa se bucura ca este acasa.

- Bogdan Mocanu a dezvaluit recent ca tocmai a scapat de injecțiile pentru diabet, asta dupa ce și-a montat o pompa cu insulina pe corpul sau. Ei bine insa, dupa un antrenament destul de intens la sala de exerciții, se pare ca lucrurile nu mai stau la fel de bine. Iata ce se intampla cu artistul in aceste…

- Probleme mari pentru viața din oceane: Planeta se confrunta cu un risc de extinctie in masa Probleme mari pentru viața din oceane: Planeta se confrunta cu un risc de extinctie in masa In lipsa unei reduceri a emisiilor de gaze cu efect de sera, speciile care traiesc in oceane risca sa fie decimate pana…

- Cetațenii din Republica moldova se confrunta cu cele mai apasatoare probleme. Cei mai mulți 49% se confrunta cu prețurile mari la produse. Cel puțin așa arata rezultatele unui sondaj socio-politic realizat de compania IMAS.

- Simona Gherghe a intampinat noi probleme de sanatate dupa ce a fost infectata cu Covid-19. Prezentatoarea TV a dezvaluit ca nici fiica sa, Ana, nu se simte prea bine. Iata ce imagini neașteptate a publicat in mediul online.