Stiri pe aceeasi tema

- Laptele fiert in ceaunul de mamaliga este un deliciu culinar irezistibil. Cine a copilarit la țara știe ce vorbesc. Era o adevarata incantare momentul cand ne chema bunica la masa, știind ca vom servi acest preparat gustos. Dincolo de faptul ca ne potolește foamea, combinația gastronomica are efecte…

- Consumul de alcool excesiv este in creștere in intreaga lume, spun cercetatorii. Și nu doar in randul tinerilor, ci și a adulților. Ce s-a intamplat cu 4 milioane de oameni care au baut alcool zi de zi, timp de trei ani. Concluziile oamenilor de știința, publicate luni, 6 februarie, in revista JAMA…

- Vortexul polar care s-a abatut in Europa este subiect de discuție in aceste zile printre specialiștii in domeniu. Fenomenul, deloc de ignorat, a fost observat și modelat tridimensional de specialiștii de la NASA. Efectele acestuia se vor resimți in perioada urmatoare, atat in Europa, cat și in Romania,…

- Nutriționiștii susțin ca daca o luna nu pui limba pe alcool corpul tau trece printr-o transformare. Pentru a va convinge de concluziile la care au ajuns cercetatorii australieni, trebuie sa stați o luna pe uscat.

- Nu este niciodata prea tarziu sa iei masuri pentru a susține funcționarea rinichilor, iar meniul zilnic este punctul de la care ar trebui sa pleci. Rinichii pot fi afectați negativ de anumite preparate care ii supun unei presiuni crescute. Unele dintre acestea au alte beneficii pentru sanatate, astfel…

- Ce se intampla daca bei alcool dupa antibiotic este una dintre cele mai frecvente intrebari pe care și le pun romanii, mai ales in sezonul rece. Descopera ce se intampla daca bei alcool dupa ce iei medicamente și la ce ar trebui sa te aștepți.

- Multi oameni se tem sa manance oua in fiecare zi. Insa oamenii de stiinta au dovedit ca consumul acestui aliment este extrem de util si 1-2 oua pot fi incluse in dieta zilnica fara nicio problema. In acest caz, acest lucru nu va pune in pericol sanatatea inimii. Potrivit unui studiu comun al oamenilor…

- O noua zi, o noua veste de ultima ora de la pompa. Șoferii se vor bucura sa afle ce se intampla cu prețul benzinei astazi, 6 decembrie. Efectele vin și ca urmare a scaderii prețului petrolului BRENT și a intaririi dolarului american pe piețele europene de profil. Astazi, prețul petrolului scade din…