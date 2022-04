Stiri pe aceeasi tema

- Transportul frigorific este o metoda de transport care necesita vehicule speciale (cu sistem de refrigerare incorporat), a caror temperatura sa fie controlata pe tot parcursul drumului. Gama de produse care necesita un transport cu temperatura controlata este destul de larga, dar cele mai intalnite…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu nu trebuie sa lipseasca din locuința ta, deoarece te ajuta in orice domeniu ai nevoie. Ei bine, de aceasta data venim cu o soluție și iți prezentam ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu intr-o jumatate de cartof.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbnatul de sodiu are numeroase intrebuințari și beneficii in locuința oricarei persoane. Ei bine insa, deși il are oricine in casa, nimeni nu s-ar fi gandit sa puna puțin conținut in șifonier. Rezultatul este unul impresionant, fiind vizibil in doar…

- Trucul genial cu bicarbonat de sodiu și jumatate de cartof. Nici nu iți dai seama cat este de util in bucataria ta. Cum curațenia generala a casei este parte din obiceiul femeilor mai ales in perioada de primavara, acest truc te va ajuta in acest sens. Cele doua ingrediente ieftine se gasesc in orice…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca pui cate puțin bicarbonat de sodiu in fiecare colț al camerei tale? Rezultatul este uimitor și imediat dupa ce vei afla care sunt beneficiile vei trece la treaba. Fara dar și poate, bicarbonatul de sodiu poate fi considerat ingredientul ”bun la toate”. Iata…

- Iți place sa ai intotdeauna flori proaspete pe birou?! Ești indragostita de mirosul florilor și vrei sa il simți de fiecare data cand intri in casa?! Iata ce se intampla daca adaugi o singura lingurița de bicarbonat de sodiu in vaza. Vei fi de-a dreptul impresionata atunci cand vei vedea care este efectul?

- Te-ai gandit vreodata ce se intampla daca pui puțin bicarbonat de sodiu in apa in care fierbi ouale?! Ei bine, daca vrei sa gatești un mic dejun copios fara prea multe batai de cap ar trebui sa incerci acest truc. Este secretul pe care ar trebui sa il știe fiecare gospodina!

- Specialistii enumera doar cateva dintre beneficiile aduse de consumul de usturoi: este anticancerigen, reduce nivelul de colesterol rau din sange, previne arteroscleroza, reduce presiunea sangelui, elibereaza stresul oxidativ, promoveaza sanatatea sistemului circulator, imbunatateste potenta, stabilizeaza…