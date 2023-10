Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, despre o posibila alianta PSD-PNL la alegerile din 2024, ca daca sunt credibili, e posibil sa ajunga la o alianta, daca nu sunt, atunci vor vedea dupa alegeri daca mai fac o coalitie sau nu.Șeful Exacutivului a precizat ca intre cele doua partide nu este…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca niciunul dintre romanii aflați in Fașia Gaza nu a reușit sa plece pana acum. Șeful Guvernului a precizat ca in acest moment nu sunt motive de ingrijorare asupra vieții acestor persoane și ca Celula de Criza ține legatura cu fiecare.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre situatia romanilor din Fasia Gaza ca este vorba de persoane cu dubla cetatenie. ”Nu a putut nimeni. Absolut nimeni, in acest moment, nu a iesit din Fasia Gaza”, a pres seful Executivului, precizand ca ”exista grupuri, la Celula de criza si se comunica cu aproape…

- Anunțul premierului Marcel Ciolacu despre plata pensiilor și salariilor. Ce se intampla cu amendamentele la pensiile speciale Premierul Marcel Ciolacu susține ca nu sunt probleme privind plata salariilor și pensiilor și ca la Ministerul Finantelor este „un buffer” de aproape 12 miliarde de lei. Potrivit…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- Data de la care romanii ar putea intra in SUA fara viza: Ambasadorul Romaniei la Washington, a facut marele anuntAndrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a anunțat data lacare romanii ar putea intra in Statele Uniote ale Americii fara vize. Acest lucru se va intampla in cel mult doi ani. Anuntul…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Sunt romani care nu au stagiul complet de pensie in Romania, pentru ca au muncit peste hotare. Mulți se intreaba ce se va alege de ei in aceasta situație, motiv pentru care oficialii au oferit explicații in acest sens. Ce trebuie sa faci daca ai muncit atat in țara, cat și in alte state straine. […]…