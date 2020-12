Stiri pe aceeasi tema

- Chiajna, Bragadiru, Roșu și Dudu vor intra in carantina pentru 14 zile. Raed Arafat a semnat ordinul. Decizia intra in vigoare de vineri seara de la ora 22.00. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului pentru Situații…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca in cazul Alba Iulia situația "este aproape ca la Sibiu”, dar nu recomanda personal nicio masura, pentru ca exista epidemiologi la nivel local, transmite Antena 3. Raed Arafat a anuntat ca incidenta la nivelul municipiului Alba…

- Studiile arata ca poluarea atmosferica ar creste cu 15% mortalitatea in randul pacienților infectați cu Covid-19. Un studiu international publicat in revista britanica de specialitate Cardiovascular Research arata ca particulele poluante par sa creasca activitatea unui receptor – denumit ACE-2 – situat…

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- In Europa s-au inregistrat pentru prima data joi peste 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19, dupa ce tari precum Rusia si Marea Britanie au cunoscut in ultimele cinci zile o crestere a numarului de infectii cu coronavirus, relateaza Reuters, citata de agerpres. Epicentrul focarului din regiunea Europei…

- Un numar de 49 de tari au fost incluse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe lista zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care, incepand de miercuri, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.Citește și: RECORD de decese provocate…