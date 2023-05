Ce se întâmplă cu vremea în București, începând de marți seara Incepand de marti seara, vremea se schimba radical, in Bucuresti fiind asteptate averse insotite de descarcari electrice si vant. Prognoza speciale emisa de ANM pentru Bucuresti, valabila de marti, ora 18.00, pana miercuri la aceeasi ora, arata ca temporar se vor inregistra innorari accentuate. In a doua parte a noptii si in prima parte a zilei, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla in general moderat, cu rafale de pana la 40…45 km/h, miercuri dupa amiaza. In același timp, temperatura minima va fi de 11…12 grade, iar cea maxima de 20…22 de grade. The post Ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

