Vești de ultima ora pentru angajații din Romania. Au loc tensiuni in coaliție referitoare la acordarea voucherelor de vacanța. Mai exact, PNL vrea tichete de vacanța platite de stat pentru angajații din mediul privat, iar un proiect in acest sens a ajuns deja pe masa premierului. Acest lucru vine dupa ce parlamentari PNL i-au cerut premierului Nicolae Ciuca sa acorde tichete de vacanța pentru toți angajații din mediul privat. De acest cadou al liberalilor ar urma sa beneficieze aproximativ 4,2 milioane de angajați care lucreaza in mediul privat. Ce se intampla cu voucherele de vacanța pe care…