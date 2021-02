Ce se intampla cu voucherele de vacanta. Citu: "Cele care trebuiau emise anul acesta vor fi emise in 2022" Premierul Florin Citu a vorbit miercuri, 10 februarie, dupa sedinta de Guvern, ca a fost discutata o ordonanta pentru reducerea cheltuielilor structurale, iar voucherele de vacanta care trebuiau emise in acest an vor fi emise anul viitor.



Aceasta decizie vine dupa ce s-a constatat ca in piata sunt vouchere inca nefolosite in valoare de 2,4 miliarde de lei.



Lista celor mai scandaloase sporuri inventate pentru bugetarii romani: 15% pentru titlul de doctor sau 20% pentru dificultatea misiunii



"Pe langa faptul ca sunt vazute ca un spor, nu venit suplimentar, in Romania,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se stie ca noi, romanii, nu suntem cel mai optimist popor, mai ales cand vine vorba despre speranta de viata, asa ca ne facem planuri dupa aceasta idee. Iar cei mai multi dintre cei care isi fac calcule pentru o pensie privata tin cont de faptul ca nu vor trai mai mult de 10 ani de la pensionare. Lucru…

- Grupul farmaceutic american Pfizer estimeaza ca vanzarea vaccinului impotriva COVID-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu societatea germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, urmeaza sa atinga 15 miliarde de dolari in anul 2021 - o suma colosala, care ar putea fi si mai mare in cazul in care…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a dezvaluit ca s-a intalnit cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pentru a discuta despre proiectul privind realizarea magistralei de metrou din Pantelimon. "Hai cu M5-ul in Pantelimon. Dependenta de masina personala trebuie sa scada in…

- Potrivit noilor reglementari ale Codului Fiscal, tichetele cadou pe care le pot primi romanii din alte parti decat de la angajator, de exemplu cand participa la sondaje, studii de piata, campanii de marketing, vor fi taxate doar cu impozitul pe venit de 10%. Acestia nu vor trebui sa plateasca si contributii…

- Peste 80.000 de domenii de internet alocate unor utilizatori din Regatul Unit au fost suspendate de registrul Uniunii Europene (EURid) dupa incheierea perioadei de tranzitie aferente Brexit-ului, la finalul anului 2020, relateaza miercuri euractiv.com. EURid a informat ca la cateva minute…

- Aplicatia WhatsApp, detinuta de Facebook, nu va mai functiona pe milioane de smartphone-uri de la miezul noptii, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, din cauza unei actualizari. Concret, este vorba despre smartphonurile care ruleaza cu sisteme de operare mai vechi de iOS 9, respectiv Android…

- Sase localitati din Ilfov au intrat sambata seara, 21 noeimbrie 2020, in carantina zonala. Printre acestea este si orasul Otopeni, in care se afla cel mai mare aeroport international din tara. Oficialitatile au dat asigurari ca atat pe DN1 cat si traficul spre Aeroportul Henri Coanda nu va…

- Orasul Madrid din Spania anunta ca isi va inchide granitele pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Masura va fi aplicata cu doar cateva zile inainte de Craciun. Astfel, in perioada 04-13 decembrie, Madrid va intra in lockdown, iar circulatia catre celelalte regiuni ale Spaniei va…