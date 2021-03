Stiri pe aceeasi tema

- Primul verdict este așteptat sa vina marți, 2 martie, dupa ce a fost amanat de doua ori pana acum. Consiliul Baroului București vrea sa solicite unor avocați parlamentari modificarea codurilor de procedura penala și civila astfel incat hotararile sa fie dictate de instanțe doar in momentul in care sunt…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi la Radio Guerrilla ca spera sa nu fie condamnate Ioana Basescu și Elena Udrea in dosarul alegerilor prezidențiale din 2009. „Nu stiu, habar nu am, dar sper ca nu. Ce e, despre 2009? Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu, Ioana, in…

- Procurorul DNA a cerut, la Curtea de Apel București (CAB), o pedeapsa de 12 ani de inchisoare plus spor pentru Elena Udrea in dosarul penal privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care fosta ministra PDL este acuzata de spalare de bani și instigare la luare de mita.In cazul Ioanei Basescu,…

- Elena Udrea poate afla astazi sentința in dosarul campaniei prezidențiale din 2009. Procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare pentru fosta șefa de la Turism, iar pentru Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu, au cerut 15 ani de inchisoare. „Se poate da verdictul azi, dar poate fi și o amanare”,…

- UPDATE – Elena Udrea a afirmat, dupa ce un procuror a solicitat la Curtea de Apel Bucuresti sa fie condamnata la 12 ani inchisoare in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, ca avea sanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica daca ‘o omora pe Kovesi’. Fostul ministru…

- Pe 8 ianuarie, cand fusese programat ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, Curtea de Apel Bucuresti a fost amanat ședința, pentru ca Elena Udrea a anunțat ca are coronavirus.Elena Udrea, ministru al Dezvoltarii Regionale si…

