Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Razvan Chereches considera ca masurile de relaxare a restrictiilor in contextul pandemiei de COVID reprezinta "o abordare nebazata pe niciun fel de dovezi stiintifice". El critica si propunerile ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, privind implementarea certificatului verde COVID:…

- Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Dupa ce cel puțin 22 din cele 86 teste pe baza de saliva pozitive efectuate luni elevilor și copiilor de gradinița au fost infirmate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, despre rezultatele testarii pe baza de saliva din scoli, ca pentru el personal este surprinzator de mare rata de teste fals pozitive inregistrate dupa ziua de luni, prima im care s-au folosit aceste teste. Totusi, a…

- Luni a fost prima zi in care au fost efectuate testele antigen non-invazive bazate pe saliva, iar ministrul Sanatații a anunțat la finalul zilei cați elevi au fost testați pozitiv cu Covid-19. Astfel, 86 de elevi au fost confirmați, urmand ca atat ei, cat și colegii lor sa urmeze niște pași, daca rezultatele…

- Majoritatea elevilor din judetul Buzau isi fac acasa testele de saliva pentru Covid-19. Copiilor le-au fost impartite deja cate doua teste rapide, pentru a le folosi vineri si luni. Sunt putine scolile care au optat pentru testarea in clasa.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, au lansat o serie de tutoriale video in care arata cum se utilizeaza testele rapide antigen pe baza de saliva, in școli.Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a publicat, luni dimineața, pe pagina sa de Facebook, trei tutoriale…

- Romania nu are zboruri directe cu Africa, insa autoritațile din Romania iau in calcul posibilitatea de a plasa in carantina persoanele care vin din țari unde au fost confirmate cazuri cu noua tulpina, chiar daca acestea sunt vaccinate. Autoritațile așteapta inca date pentru a vedea daca aceasta forma…

- Potrivit Realitatea Plus, intalnirea a avut loc la ora 10:00 și a durat aproximativ jumatate de ora.La discuții au participat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, Nelu Tataru, propus sa preia portofoliul in Cabinetul Ciuca, șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, șeful DSU, Raed…