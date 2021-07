Stiri pe aceeasi tema

- Inca de cand s-a aflat ca adresa o sa dispara din buletin, mulți romani s-au intrebat ce se va intampla cu taxele pe care le platesc la stat. Pentru a lamuri aceasta problema pentru totdeauna, Dan Barna a discutat despre schimbarile ce vor avea loc in viitor. Dan Barna a facut anunțul. Ce se poate […]…

- Situație incredibila in Constanța, unde o cladire istorica risca sa fie invaluita de ape cu reziduuri provenite din sistemul de canalizare. Asociația Baricada Verde a postat pe Facebook un videoclip in care surprinde apa care inunda faleza, in apropierea Cazinoului. Mirosul de excremente a șocat cetațenii.…

- Mirosul de grasime nu se poate indeparta așa de ușor din tigaie daca ai gatit carne, pește sau mancaruri grase. Chiar daca de multe ori se recomanda sa refolosim uleiul, acesta este de foarte multe ori aruncat atunci cand se considera ca nu mai poate sa fie salvat. Daca te-ai confruntat cu aceste probleme,…

- Nu mai simți senzația de foameProbabil ca ai observat și tu ca oamenii care iși traiesc ultimele zile din viața iși pierd pofta de mancare. Ei bine, specialiștii spun ca asta se intampla pentru ca energia corpului este distribuita catre alte sarcini, care sunt literalmente vitale, cum ar fi bataile…

- Gaz Metan a invins-o pe Dinamo, scor 4-1. Steliano Filip, fundașul „cainilor” a vorbit despre situația dezastruoasa in care se afla formația din „Ștefan cel Mare”. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo 4-1, AICI! „Multe nu sunt de spus. Din pacate, nu ne iese nimic. Facem ceva la antrenament, dar…

- Pentru a lichida flacarile, la fața locului au fost indreptate 15 unitați de tehnica și 60 de pompieri, conform nivelului sporit de intervenție, de gradul III. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, suprafața depozitului afectat de flacari este de 2 000 de metri patrați. Totodata,…

- Postul Mare al Paștelui se refera la postul de 40 de zile și 40 de nopți ținut de Mantuitorul Iisus Hristos inainte de a incepe propovaduirea Evangheliei. Astfel, in aceasta perioada credincioșii se abțin de la anumite alimente, cum sunt carnea, ouale și lactatele. Totodata, aceștia sunt indemnați sa…

- Dupa ce șefa statului va semna decretul de dizolvare a Parlamentului, urmeaza sa decurga trei luni de zile pana la organizarea scrutinului electoral, dar trebuie luata in considerare și incheierea termenului de stare de urgența. Dupa alegerile anticipate, cel mai probabil, PAS și PSRM vor trebui din…