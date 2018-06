Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ion Tiriac, patronul turneului de tenis de la Madrid, a amenintat ca il va muta in alt oras daca autoritatile spaniole nu vor construi inca un stadion de 10.000 locuri langa Caja Magica si sa-si asume cresterile premiilor impuse de ATP, relateaza EFE. Tiriac, care detine licenta turneului…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare 6.685.828 euro, fiind invinsa in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, intr-o partida disputata miercuri la Caja…

- Ion Tiriac, patronul turneului de la Madrid, este contrariat de faptul ca autoritatile locale nu semneaza prelungirea contractului pe baza caruia omul de afaceri organizeaza competitia in capitala Spaniei. Pe fondul nehotararii spaniolilor, Tiriac ameninta ca va muta intr-un alt oras…

- Stanislas Wawrinka nu va participa la Masters-ul de la Madrid, competiție patronata de Ion Țiriac. Aflat in recuperare dupa o operație la genunchi, elvețianul a declarat forfait de la turneul care se disputa la Caja Magica.

- Criticata de Ion Tiriac, Serena Williams (36 de ani) a decis sa nu participe la turneul de la Madrid, organizat de omul de afaceri. Fostul lider mondial al circuitului WTA se afla in Statele Unite ale Americii, acolo unde se pregateste sub supravegherea antrenorului Patrick Mouratoglou, si a dezvaluit,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește sa debuteze la turneul de la Madrid, care va avea loc in perioada 7 - 13 mai. Simona, care a caștigat turneul in 2016 și 2017, este deja la Madrid și se antreneaza in complexul Caja Magica pentru startul competiției patronate de Ion Țiriac. La antrenamentul…

- Omul de afaceri Ion Tiriac se plange de faptul ca jucatoarele de tenis aduc 25 la suta din veniturile competitiei mixte pe care o organizeaza la Madrid, Masters 1.000 in circuitul ATP si Premier Mandatory in cel WTA, si ca acest lucru nu justifica premii egale la masculin si feminin, informeaza news.ro."Asta…