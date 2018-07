Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a vorbit despre eventualitatea unui transfer al lui Cristi Sapunaru (34 de ani) la CFR Cluj. Antrenorul susține ca singura condiție ca fundașul sa ajunga la campioana Romaniei e sa-și rezilieze contractul cu Kayserispor. "Sapunaru e sub contract deocamdata. E un jucator care nu mai are…

- Dan Petrescu s-a ținut de promisiune și l-a luat pe Kevin Boli in China, la Guizhou Hengfeng, formație cu care "Bursucul" a semnat in aceasta vara. Cumparat de la Viitorul in toamna lui 2017 pentru 400.000 de euro, fundașul francez de 27 de ani ii va aduce CFR-ului in conturi mai bine de 2 milioane…

- Marius Șumudica s-a desparțit de Kayserispor, iar Cristi Sapunaru, unul dintre romanii transferați chiar de roman acolo, are explicația. Fundașul roman e convins ca vina aparține intr-o buna masura jucatorilor, care dupa o prima parte a campionatului foarte buna, nu s-au mai concentrat la fel de mult.…

- Cristi Sapunaru, fundașul celor de Kayserispor, a vorbit despre situația lui Denis Alibec la FCSB și crede ca nu doar atacantul de 27 de ani este de vina. "Nu ințeleg ce se intampla cu Alibec. Am vorbit cu el și nu-i este ușor. Nu mi se pare normal ce se intampla cu Denis. Acum 6 luni era vazut ca cel…

- CFR Cluj pregatește o campanie masiva de transferuri pentru a avea șanse in preliminariile Ligii Campionilor. Iuliu Mureșan, președintele "feroviarilor", a oferit detalii despre strategia de mercato din aceasta vara. "Vor fi cațiva jucatori care vor pleca, mai ales cei care iși termina contractul,…

- Dan Petrescu are o oferta de la un club din China, dar înca decizia nu este luata, el având contract la Cluj înca un an. La finalul meciului de duminica seara, cu FC Viitorul, Dan Petrecu a spus ca trebuie sa discute cu patronul din umbra al echipei…

- FCSB va renunta la noua jucatori dupa meciul cu Astra de duminica, ultimul din acest sezon al Ligii 1. "Toata lumea e de vanzare la echipa asta! Eu fac afaceri. Cine vrea jucatori sa vina cu banii", a anunțat Gigi Becali. Campioana se decide la comisii. Ce a decis FRF in scandalul FCSB…

- Silviu Lung Junior este dorit de campioana FC Brugge, club care il are sub contract si pe Dorin Rotariu, imprumutat in acest sezon la Mouscron, scrie spynews.ro. Din cate se pare, oficialii lui Kayserispor sunt dispusi sa-l lase pe portarul roman in Belgia, daca vor primi 1 milion de euro. Silviu…