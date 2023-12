Ce se întâmplă cu tichetele de pensii. Anunțul șefului CNS Tichetele cu noile pensii vor fi tiparite incepand de saptamana viitoare, iar in ianuarie seniorii vor primi pensiile majorate cu rata inflației. Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial, iar Casa de Pensii poate contracta sistemul informatic pentru a incepe marea recalculare. Intre timp, vin date noi despre pensiile romanilor. Pensia medie in sistemul public a coborat sub pragul de 2.000 de lei. Potrivit noii legi a pensiilor, toate pensiile cresc de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8% și sunt recalculate din septembrie 2024. De asemenea, legea mai prevede ca, pana in 2035, varsta de pensionare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

