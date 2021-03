Stiri pe aceeasi tema

- "In urma unei reevaluari a incadrarii acestor dispozitive medicale, Ministerul Sanatații, Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania și Colegiul Farmaciștilor din Romania considera testele rapide pentru depistarea infecției cu SARS – CoV- 2 ca fiind permise a fi comercializate…

- Romanii care aleg sa se vaccineze vor avea acces la mai multe informații despre posibilele reacții adverse ale serului anti-covid. Totodata, raportarea reacțiilor adverse se va putea face mult mai ușor. Aceste informații fac mai transparenta campania de imunizare, dar și ajuta la centralizarea mai buna…

- Olanda le cere cetațenilor care calatoresc din Romania atat teste PCR negative, cu cel mult 72 de ore inainte, cat și teste rapide antigen, efectuate cu maximum 4 ore inainte de plecare. Aceasta masura dubleaza totodata și suma platita pe testele pentru diagnosticarea COVID-19 de cei care vor sa calatoreasca.…

- Testele rapide pe baza de antigen pentru depistarea COVID ar putea sa se gaseasca și in farmaciile din Romania, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Acesta a avut o discuție și cu noua conducere a Agenției Naționale a Medicamentului, potrivit g4media.ro. Voiculescu a declarat, miercuri, dupa…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a dat drumul unei platforme unde medicii și pacienții vor putea raporta reacțiile adverse la vaccinul de imunizare. "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-Covid-19 anunta ca platforma pentru raportarea reactiilor adverse suspectate postimunizare este functionala, scrie agerpres . „Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia pacientilor…

- Au fost puse la dispoziție noi fișe de raportare a reacțiilor adverse suspectate post-imunizare la vaccinurile impotroiva COVID-19, de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor…

- Campania de vaccinare anti-COVID-19 va incepe in Romania in data de 27 decembrie, așa ca a fost anunțata procedura in caz de reacții adverse. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a spus ca pacienții care acuza reacții adverse pot raporta acest lucru pe platforma dedicata de la Agenția Naționala…