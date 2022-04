Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor a venit cu vești bune pentru romani. Adrian Caciu a declarat ca taxele nu vor crește in acest an, cu toate ca situația economico-sociala este dificila. Vești bune pentru romani! Taxele și impozitele nu vor crește in acest an. Ministru Finanțelor a spus-o clar Ministrul Finanțelor…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este „exclus” ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul "nu va lasa pe nimeni in urma". "Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. Suntem intr-o situatie complicata", a afirmat, luni, ministrul…

- Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul ”nu va lasa pe nimeni in urma”. Fii la curent…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Bistrita, ca exclude „ferm” posibilitatea reducerii CAS cu 5% si ca la nivelul Guvernului nu a avut loc o astfel de discutie referitoare la posibilitatea reducerii CAS, el adaugand ca guvernantii au responsabilitatea de a nu „pacali” oamenii…

- Declaratia lui Citu va contrazice somajul e in crestere, economia in scadere, deficitul in pericol. Nu vede cum masurile actuale pot veni la o revenire rapida a economiei „Nu contrazice. Eu discut din perpesctiva guvernamentala, dar pot sa discut pana la urma si din perspectiva de economist. Luati toate…

- Presedintele PNL și al Senatului, Florin Citu, a declarat marti, 1 februarie, cu referire la colegii PSD din coaliția de guvernare , ca aceia care vor renegocierea PNRR privind cresterea pensiilor si considera ca au puterea sa convinga Comisia Europeana trebuie sa mearga direct la Bruxelles si sa vina…