- Suedia nu a impus o carantina stricta pe durata pandemiei de coronavirus. Regulile permit celor mai mulți oameni sa iasa din casa, sa mearga in baruri, restaurante și magazine, atat timp cat incearca sa stea departe unul de celalalt.

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.444 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franța, 329 in Germania, 79 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii lauda Suedia drept un "model" in lupta impotriva noului coronavirus, in pofida faptului ca nu a impus restricii dure, in timp ce mai multe tari din lume au inceput sa relaxeze...

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca 2.206 romani din strainatate au fost, pana in prezent, confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor in diaspora din cauza COVID-19 este acelasi ca in ziua anterioara – 88. Dintre cei 2.206 cetateni infectati, 1.247 sunt in…

- Sunt "lucruri de invatat" de la aceasta tara scandinava, care s-a bazat pe autoreglementarea cetatenilor, a apreciat miercuri un expert in urgente la ONU, dr. Mike Ryan. "Cred ca exista perceptia potrivit careia Suedia nu a impus masuri de control si ca a lasat boala sa se raspandeasca", a declarat…

- In timp ce in intreaga lume au fost impuse restricții – cel mai ades drastice – pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, Suedia are alta abordare. Nu a inchis școlile preuniversitare, nici magazinele, nici fabricile. Merge pe recomandari, și nu pe restricții. Statul nordic vizeaza obținerea imunizarii…

- In timp ce aproape toate țarile au impus restricții dure și au decretat stare de urgența, Suedia face nota discordanta. Singura masura clara adoptata de țara nordica a fost interzicerea grupurilor mai mari de 50 de persoane.

- Tarile asiatice au luat o serie de masuri pentru a limita raspandirea bolii cauzate de virusul SARS-CoV-2, aparute in China si care a dus la o pandemie. Agentia de presa DPA prezinta miercuri pe scurt aceste restrictii potrivit Agerpres. Pe cea mai mare insula a arhipelagului filipinez, Luzon, unde…