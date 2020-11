Ce se întâmplă cu subvenţia pentru agentul termic furnizat în Capitală. Anunțul lui Nicușor Dan Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa nu mai ajungem in tot mecanismul asta prin care se acumuleaza datorii si sau Termoenergetica, sau ELCEN-ul risca insolventa. Va spun si motivul pentru care subventia trebuie sa fie platita in continuare: nu poti sa pui oamenii sa plateasca niste pierderi pe care tu ca furnizor le produci in momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

