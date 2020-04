Drake colectioneaza genti de dama Hermes Birkin de sute de mii de euro

Drake colectioneaza genti de dama Hermes Birkin de sute de mii de euro In urma cu cativa ani, Drake a declarat, in cadrul unui interviu, ca are o pasiune destul de ciudata pentru un barbat. Mai exact, colectioneaza genti de dama Hermes Birkin. Artistul a glumit… [citeste mai departe]