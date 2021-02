Ce se întâmplă cu spitalele din Sectorul 1? Clotilde Armand nu a discutat cu nimeni Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii. „Finantarea spitalelor din Sectorul 1 este la Sectorul 1. Pana acum nu am avut nicio discutie nici cu primarul Sectorului 1, nici cu primarul municipiului Bucuresti despre finantarea spitalelor. Daca doresc sa ma uit sa vad daca au nevoie de o solutie, bineinteles sunt deschis, dar pana acum nimeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

