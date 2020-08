Ce se întâmplă cu sectorul HoReCa. Iohannis a făcut anunțul! Președintele Klaus Iohannis a facut miercuri mai multe precizari referitoare la ce se va intampla cu industria HoReCa in contextul pandemiei de coroanvirus. „Noi ințelegem foarte bine aceasta preocupare din zona HoReCa și trebuie sa admitem ca este sectorul cel mai afectat. Pentru a veni in sprijinul HoReCa, Guvernul deja a elaborat o schema de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

