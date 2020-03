Sebastian Cucos, fostul sef al Jandarmeriei Romane la protestele din 10 august 2018, a fost trecut in rezerva, la cererea sa.Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a fost cel care a facut anunțul.„Astazi am luat o decizie foarte importanta. Avand in vedere concluziile comisiei medicale de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si cererea ofiterului in cauza, incepand cu data de astazi, colonelul Sebastian Cucos a fost trecut in rezerva”, a declarat Marcel Vela.Sebastian Cucos este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie…