- „Nu am contestat modul in care sunt raportate decesele pacienților care au fost infectați cu Covid-19. Doar am accentuat faptul ca mulți dintre ei au avut comorbiditați. Același lucru il comunica și Grupul de Comunicare Strategica, la fiecare raportare a acestor cazuri. Nu s-a pus problema sa contest…

- Un numar de 11 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, duminica, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 445 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 435 Femeie, 58 ani din...

- Un numar de 13 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, duminica dimineața, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 434 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai multe...

- Un numar de 12 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, duminica dimineața, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 434 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai multe persoane sunt din Suceava.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța, vineri, 11 noi decese din cauza COVID-19, iar bilanțul oficial urca la 411 morți in Romania. Victimele au intre 46 și 94 de ani, iar una dintre ele nu avea nicio boala cronica. A murit un barbat de 77 ani din județul Vrancea care era internat in Spitalul…

- O noua serie de decese in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat decesele a altor 17 persoane infectate cu COVID-19, doua dintre acestea fiind din Timis Este vorba de un barbat de 71 de ani si o femeie de 66 de ani, ambii avand si alte afectiuni. Grupul de Comunicare Strategica transmite…

- A fost inregistrat inca un deces, joi seara, al unei persoane confirmata cu noul coronavirus, numarul total la nivel național ajungand la 23, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat, de 75 ani, din județul Iași, internat și confirmat in data de 22.03.2020, decedat in…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…