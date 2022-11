Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu facturile romanilor la energie electrica și care sunt soluțiile pentru ajutorarea populației au fost subiectele pe care le-am dezbatut azi, la postul de televiziune B1 Tv, la emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. Gruia Bumbu, vicepreședinte al Partidei Romilor, a declarat in emisiunea…

- Romanii care fac economie la energie electrica in acest an comparativ cu 2021 si se incadreaza in noile plafoane vor primi inapoi, la inceputul anului viitor, banii platiti in plus, sustine ANRE.

- Romanii care au platit in plus la facturile de energie electrica, iși vor primi banii inapoi. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei. De asemenea, Virgil Popescu a oferit explicatii despre modul in care se aplica in prezent ordonanta privind compensarea pretului.

- Clienții Enel au primit notificari zilele acestea in care sunt inștiințați ca factura pe luna septembrie ar putea sa vina cu intarziere. Totul se intampla din cauza schimbarilor de legislație de la 1 septembrie, iar facturile ar putea ajunge incepand cu mijlocul lunii octombrie, anunța Enel. „Bun gasit, Noi…

- In urma reacțiilor de revolta a romanilor in ceea ce privește facturile la energie electrica, coaliția de guvernare a luat o decizie, dupa ce s-a opus modului de calcul al facturilor propus inițial. Decizia vine in urma reacțiilor romanilor, care s-au ales cu facturi uriașe la energie. Romanii au scos…

- Veste buna pentru romanii care dețin centrala pe gaz atat la casa, cat și la bloc. Aceștia pot consuma cat vor deoarece prețul este de 0,31 de bani. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a marturisit ca va fi o iarna destul de complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar susține ca Romania…

- Vești proaste pentru romani! Toamna vine cu scumpiri, asta pentru ca Guvernul a publicat azi, 1 septembrie, proiectul ordonanței de urgența pentru facturile de energie electrica. O parte din romani vor fi nevoiți sa plateasca mai mult la facturi. asta dupa ce pragul de compensare a scazut.

- Mai mulți romani au avut ghinionul sa fie ținta inșelaciunii unei companii de telefonie mobila. Aceștia au trait o mare dezamagire cand au trebuit sa plateasca factura și și-au dat seama ca nu beneficiaza de ceea ce li s-a promis in oferta.