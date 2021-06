Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana recunoaste ca este responsabila de moartea a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operatiunilor sale din Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt mult mai mici decat cele ale ONG-urilor.

- Acesta informație vine dupa ce saptamana trecuta a aparut un videoclip care arata un obiect intunecat care se mișca pe cer langa o nava stealth a marinei. S-a susținut ca observațiile nu pot fi explicate de experți sau de tehnologia actuala. S-a spus ca fotografiile ar fi fost scoase din dosarul unei…

- Omenirea putea sa preintampine catastrofa COVID, afirma o comisie internaționala de experți independenți. Raportul intocmit de aceasta comisie acuza guvernele și Organizația Mondiala a Sanatații ca nu au reacționat suficient de rapid inca de la inceput.

- Profeție TERIFIANTA: E un semnal ca vor veni vremuri grele. Vezi ce se va intampla cu omenirea in scurt timp Un rabin din secolul XVIII a profețit tensiunile in crestere dintre Rusia si Ucraina, tari care comaseaza trupe la granite. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA…

- Cercetarile arata ca au existat cazuri initiale care nu aveau legatura cu piata Huanan, din Wuhan, iar acum se stie ca in decembrie exista o transmitere considerabila a virusului in comunitate care, de asemenea, nu poate fi asociata cu acest loc, relateaza EFE și New York Times, potrivit Agerpres.Aceste…

- Numarul mai mic de persoane aflate in cautare de chirie, coroborat cu o oferta mare de apartamente destinate acestui scop a inclinat balanta in ultimul an in favoarea chiriasilor, care se vad acum in postura de a avea de unde alege si de a putea ridica standardele, este concluzia consultantilor imobiliari.…

- Alex Bodi a ajuns, in urma cu puțin timp, la Tribunalul din Craiova, acolo urmeaza sa afle ce se va intampla cu el in urmatoarele 30 de zile. Infațișarea de astazi in fața judecatorilor este pentru a afla daca i se va prelungi sau nu arestul la dimiciliu.