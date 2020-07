Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele din Japonia au inceput de miercuri sa factureze pungile din plastic, in virtutea unei reforme legislative intrate in vigoare si care vizeaza limitarea folosirii in exces a acestor ambalaje poluante de catre locuitorii niponi, informeaza AFP. Magazinele de tip "konbini", minimarketuri…

- Magazinele din Japonia au inceput de miercuri sa factureze pungile din plastic, in virtutea unei reforme legislative intrate in vigoare si care vizeaza limitarea folosirii in exces a acestor ambalaje poluante de catre locuitorii niponi, informeaza AFP.Magazinele de tip "konbini", minimarketuri…

- Acum doi ani, un foarte influent specialist in drept constitutional de la Harvard Law School, Mark Tushnet, declara public: "Razboiul cultural s-a terminat; ei au pierdut, noi am castigat [...] Linia dura fata de invinsi ("ai pierdut, accepta-ti infrangerea") e mai buna decat ingaduinta - sa nu uitam…

- In urma scandalurilor iscate de refuzul anumitor cetațeni de a li se lua temperatura, anumite magazine au renunțat la aceasta masura considerata absolut "necesara" de catre oamenii statului. Ministerul Sanatații vine, insa, cu un comunicat in care subliniaza faptul ca „triajul epidemiologic se aplica…

- De astazi, magazinele care au acces la intrare din strada si hotelurile din judetul Iasi isi pot relua activitatea. Tot din 15 mai se pot redeschide si mall-urile mai mici de 15.000 metri patrati. Romania a iesit din starea de urgenta si a intrat in stare de alerta. Cu toate ca Parlamentul a aprobat…

- Un grup stiintific din Japonia a confirmat dezvoltarea unui anticorp care poate "suprima" infectarea cu noul coronavirus. Grupul lucreaza la Universitatea Kitasato, din Tokyo, in colaborare cu compania Kao si cu firma emergenta Epsilon Molecular Engineering. "Avem sperante ca rezultatele acestei cercetari…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat ca romanii ar trebui sa se aștepte la o ieftinire a alimentelor in urmatoarea perioada. Potrivit ministrului, oferta e mai mare decat cererea si nu exista motive pentru scumpiri.

- Coronavirusul rezista 2-3 zile pe suprafețe din plastic sau inox, 24 de ore pe carton și 4 ore pe curpu, anunța Ministerul Sanatații. Aceste date se bazeaza pe un studiu publicat in New England Journal of Medicine și releva, potrivit Ministerului Sanatații importanța atat a spalatului pe maini cat…