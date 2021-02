Ce se întâmplă cu programările la vaccinul anti-covid: Încă se discută Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca lista de așteptare pentru vaccinare ar putea fi operaționala din 15 martie. „Inca discutam pe marginea modalitaților de a pune in practica lista de așteptarea. Ea va fi disponibila. Se lucreaza la ea. Va fi operaționalizata in momentul in care toate centrele de vaccinare vor fi operaționalizate. Ne-am dorit ca atunci cand o persoana se programeaza cauta un loc in alte centre; atunci cand nu sunt locuri se pune pe o lista de așteptare, iar cand se elibereaza va fi notificata. Practic persoanele care se programeaza de la acel moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a anunțat ca programarile persoanelor din categoriile esențiale din care fac parte și cadrele didactice pot fi facute in februarie doar pentru vaccinul AstraZeneca. itește și: SURSE - USR se pregatește…

- Ziarul Unirea Ce se intampla daca cineva rateaza a doua doza de vaccin anti-COVID-19: Raspunsul autoritaților Persoanele care s-au infectat dupa administrarea primei doze trebuie sa faca cel puțin rapelul, dupa vindecare, susține Valeriu Gheorghița, Coordonatorul campaniei de vaccinare. In unele cazuri…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica, la Antena 3, ca autoritațile și-au propus o accelerare a campaniei, in condițiile in care aceasta a inceput mai devreme decat s-a preconizat. Valeriu Gheorghița a anunțat ca dupa 15 ianuarie se…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, a spus, luni seara, ca se dorește o accelerare a primelor doua faze de vaccinare și a avansat un termen pentru declanșarea fazei de imunizare a categoriei largi a populației.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, col. dr.Valeriu Gheorghita, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi începuta în peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel încât se…

- Ce se intampla cu romanii care refuza sa faca vaccinul anti-covid ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Dr. Valeriu Gheorghita, seful Campaniei de vaccinare anti-COVID, a anunțat ca „etapa 1 de vaccinare se va termina la sfarsitul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița a dezvaluit ultimele informații cu privire la vaccinul mult aștepat de toata lumea, dar și cand populația Romaniei va ajunge sa fie imunizata contra infecției. Cum se vor putea inscrie cetațenii romani pe lista pentru vaccinare Valeriu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița (foto), afirma ca scenariul cel mai optimist este ca primele doze de vaccin sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in cel mai pesimist scenariu, in primul trimestru din 2021. Populația se va…