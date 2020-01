Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a indemnat Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand Internetul va fi restabilit in tara, cuprinsa de tesniuni, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește și: Un om de afaceri o sa doneze palaria lui Adolf Hitler…

- Departamentul de Stat american a indemnat Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand Internetul va fi restabilit in tara, cuprinsa de tesniuni, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Iranienii sunt izolati de lume de peste o saptamana, dupa intreruperea…

- Vedeta a criticat platforma sociala in cadrul unui discurs sustinut la New York. El a criticat si Google, Twitter si YouTube pentru ca "ar distribui absurditati catre miliarde de oameni". "Daca-i platesti, Facebook va difuza orice fel de reclama "politica" vrei, chiar daca este o minciuna.…

- Departamentul de Stat american a cerut - sambata - Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand internetul va fi restabilit in aceasta tara, potrivit agerpres.ro.

- Departamentul de Stat american a cerut - sambata - Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand internetul va fi restabilit in aceasta tara, potrivit AFP.Iranienii sunt rupti de lume de peste o saptamana din cauza intreruperii cvasitotale a retelei…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se cunosc de șase ani, timp in care nu doar ca și-au dat seama ca sunt facuți unul pentru celalat, dar s-au și casatorit și au devenit parinții a doua minunate fetițe, Bella Victoria Margot , in varsta de 2 ani, și pe Thea Iris Selena , nascuta in luna martie a acestui…

- Unele dintre videoclipuri, acum eliminate, prezentau cadavre afișate pe strazi, luptatori ai Statului Islamic cu arme și femei care declarau ca sunt “jihadiste și mandre”, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal. Se pare ca unele dintre postari au folosit filtre…

- Anuntul a fost facut in aceeasi zi cu anuntarea stergerii unor conturi de Instagram din Rusia care vizau alegatori americani. Astfel, Facebook a anuntat ca va creste transparenta prin masuri cum ar fi afisarea unor informatii suplimentare despre detinatorii paginilor de Facebook si…