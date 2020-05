Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele trebuie sa protejeze rolul esential al jurnalistilor in democratie, a subliniat joi secretarul general al Consiliului Europei, Marija Pejcinovic Buric, intr-o declaratie publicata in perspectiva Zilei Mondiale a Libertatii Presei, pe 3 mai, cerandu-le guvernelor sa nu limiteze in mod nejustificat…

- Ford va lansa mai tarziu decat era prevazut cateva dintre modele, criza Covid-19 schimband mult planurile companiei, din cauza opririi fabricilor și a scaderii cererii. Ford a reluat producția in China, o va relua treptat in Europa din 4 mai, dar in SUA nu se știe cand va reporni. In acest an compania…

- Aprozarul virtual, platforma a comunei care a inițiat in Romania conceptul „Smart Village”, este pus gratuit la dispoziția producatori pentru a-și vinde produsele in timpul crizei. Producatorii pot pune oferte și actualiza stocul de marfa, iar cumparatorii iși pot alege produsele dorite, anunța MEDIAFAX.Fiecare…

- Cu cinci parcuri in administrare publica si tot atatea in administrare privata, Prahova este, in momentul de fata, judetul cu cele mai multe parcuri industriale din Romania, ocupand prima pozitie in acest clasament. Referitor la pozitia pe care o ocupa judetul in economia romaneasca, pe baza indicatorilor…

- Ziarul Unirea VIDEO SPECTACULOS| Pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, harnicie in timpul crizei COVID. La podul peste raul Mureș de la Radești, ”toate grinzile sus” Pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 2, harnicie in timpul crizei COVID. S-a montat ultima grinda la podul peste raul Mureș de la Radești Astazi,…

- Mai multe cafenele din Iași primesc comenzi online și livreaza cafea, în fiecare zi, în perioada starii de urgența pentru medici. Opt cafenele din Iași, alaturi de un ONG au lansat luni proiectul „Cafea pentru medici”, o metoda prin care vor sa le mulțumeasca cadrelor medicale…

- In plina criza Coroanvirus, sistemul medical poate primul sprijin de la cel auto. Mai multe companii celebre s-au oferit sa sprijine in producția de ventilatoare pulmonare necesare persoanelor care a contactat virusul, punand la dispoziție liniile lor de producție. ...

- "De la finalul zilei de luni, 16 martie, Grupul Renault va opri toate operatiunile de productie din Franta pentru a-si proteja angajatii in contextul pandemiei de Covid-19, respectand masurile anuntate de guvernul francez", a anuntat compania. Inchiderea temporara vizeaza 12 situri si 18.000…