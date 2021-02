Ce se întâmplă cu prețurile la gaze sau energie dacă furnizorul de pe piața concurențială intră în faliment? ANALIZĂ Pe fondul scandalului declanșat de liberalizarea pieței de energie electrica, lucru care nu s-a intamplat și la liberalizarea pieței de gaze, consumatorii casnici au intrat in panica. Prima lor grija a fost aceea ca ar putea ramane fara curent sau gaze, daca nu au ales un furnizor concurențial sau daca actualul furnizor intra in insolvența […] The post Ce se intampla cu prețurile la gaze sau energie daca furnizorul de pe piața concurențiala intra in faliment? ANALIZA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

