Prețul maștilor de protecție in Romania se va schimba. Cat va costa o singura masca din momentul in care acestea vor fi obligatorii in majoritatea județelor? Cat va costa o masca de protecție, dupa ce aceasta va deveni obligatorie? Maștile de protecție, manușile și dezinfectantul au lipsit cu desavarșire intr-o anumita perioada a carantinei. Acum, […] The post Ce se intampla cu prețul maștilor de protecție in Romania. Cat va costa o bucata, dupa ce vor deveni obligatorii appeared first on IMPACT .