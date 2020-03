Ce se întâmplă cu PORCUL românesc Abia am trecut de iarna și, teoretic, un așa subiect nu prea are ce cauta acum. Dar, romanul e mare amator de carne de porc tot timpul. Insa se pare ca va trebui sa se obișnuiasca altfel… ... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babes-Bolyai si Institutul de Istorie „George Baritiu” organizeaza luni, 3 februarie 2020, o serie de evenimente prilejuite de aniversarea a 100 de ani de la inaugurarea oficiala a invatamantului universitar in limba romana in Transilvania. Atunci, in urma cu un secol, la 1-2 februarie…

- Au mai ramas patru etape din sezonul regulat de Liga 1, iar lupta pentru titlu este din ce în ce mai disputata. CFR Cluj, Astra Giurgiu și FCSB sunt în cursa pentru prima poziție și cauta sa termine în frunte la finalul celor 26 de etape ale sezonului regulat. Doua dintre…

- Președintele lui Hermannstadt, Iuliu Mureșan, nu concepe ca echipa lui sa aiba probleme in primavara in zona retrogradarii, chiar daca formația ardeleana este „acolo”, la 2 puncte de baraj și la 3 puncte de primul loc retrogradabil. Muri se inscrie pe lista persoanelor care considera ca Dinamo nu se…

- Historia. ro va prezinta, in cateva tuse cu iz de oracol, un prea-scurt portret, dar cu potential de magazin istoric si stiintific, al primului geniu romanesc laureat cu premiul Nobel:George Emil Palade. Un geniu aproape alungat din memoria de scurta durata a celor care au ramas doar cu preocuparea…

- Poate e unul dintre cele mai controversate filme intrate in cinema, ținand cont de cum s-a imparțit lumea in a critica debutul cinematografic 5GANG, insa asta nu impiedica filmul „5GANG: Un altfel de Craciun” sa conduca clasamentul filmelor din cinematografe și in prima saptamana a anului 2020. Filmul…

- Urmeaza un an cu provocari spectaculoase pentru fotbalul și sportul romanesc: organizam meciuri la Euro, unde dorim sa ne și calificam, mergem cu speranțe la Jocurile Olimpice, inclusiv cu naționala de tineret, iar Halep și Neagu pot ajunge din nou numarul 1 in lume. 1. Vrem sa mergem la Euro Naționala…

- Scandal monstru in fotbalul romanesc, dupa ce Comisia de Disciplina și Etica din cadrul FRF a finalizat dosarul in care FCSB a fost reclamata de ACS Prosport Football Academy pentru transferul unor juniori. Clubul patronat de Gigi Becali a fost sanctionat cu avertisment, desi in regulament este specificat…

- Astra a ajuns pe primul loc in Liga I, fiindca are doi fotbalisti, Budescu si Alibec, peste nivelul slab al campionatului romanesc. Mai ales primul e capabil de executii fabuloase, iar ultima dovada in acest sens a venit la un antrenament.