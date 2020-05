Stiri pe aceeasi tema

- Activele administrate de fondurile de pensii obligatorii au crescut cu aproape 18%, la sfarsitul lunii martie. Cați bani s-au strans in conturile romanilor, la Pilonul II Cele sapte fonduri de pensii obligatorii (Pilonul II) aveau in administrare active totale de 60,13 miliarde de lei la sfarsitul lunii…

- Pro Romania a anuntat recent ca a luat decizia initierii unui proiect legislativ privind redirectionarea sumelor colectate la Pilonul II de pensii, incepand cu data de 1 mai 2020, intr-un fond special pentru combaterea coronavirusului, pentru o perioada de 12 luni ce poate fi prelungita prin lege,…

- Societațile de asigurari au subscris anul trecut prime brute în valoare de aproximativ 11 miliarde lei, în creștere cu peste 8% fața de valoarea înregistrata în anul 2018, a anunțat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Valoarea totala a primelor brute subscrise…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza vineri Ministerul Finantelor Publice. In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit…

