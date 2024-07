Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia liberala ungara a reusit la limita sa pastreze in mainile sale primaria Budapestei, dupa o lunga renumarare a voturilor ceruta de adversarul sau, sustinut de tabara lui Orban, in urma alegerilor municipale din 9 iunie, informeaza AFP.

- Premierul desemnat al Bulgariei, Rosen Jeliazkov, de la partidul de centru-dreapta GERB, nu a reusit miercuri sa obtina in parlament sprijin pentru cabinetul sau propus, ceea ce prelungeste impasul politic in care se afla tara de luni de zile, relateaza Reuters.

- Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanta de urgenta care prevede ca Posta Romana sa fie institutia care sa ofere servicii integrate de pregatire si expediere a plicurilor care contin deciziile privind recalcularea pensiilor din sistemul public.„Datorita ordonantei de urgenta aprobate astazi, deciziile…

- Cine va beneficia de aceste creșteriPotrivit lui Daniel Baciu, cei care au avut o vechime in munca de peste 40 de ani vor fi printre cei mai avantajați, beneficiind de creșteri considerabile ale pensiilor. „Mai mult de 3 milioane de pensionari vor beneficia de aceste creșteri, datorita punctelor de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca toate pensiile din Romania sunt recalculate, iar in procesul de reevaluare a dosarelor s-a ajuns la 99,9%. De asemenea, ministrul a explicat ca in softul pentru recalcularea pensiilor intra aproape 5 milioane de decizii, iar acestea vor ajunge la…

- Termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru microintreprinderi este 29 mai, lucru anunțat atat de Ministerul Finanțelor cat și ANAF, potrivit Hotnews. The post ANAF - MICROINTREPRINDERI 29 mai este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale pentru microintreprinderi…

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a facut o precizare importanta pentru romanii care iau pensie in functie si de conditiile speciale si deosebite de munca. Ea a spus ca un astfel de punct in Legea Pensiilor va fi mentinut pana in 2035. Beneficii la pensii Ministra Muncii a mai precizat ca cei…