- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca pensiile vor fi platite la timp. Mai mult, spune demnitarul, acestea vor fi majorate, așa cum prevede legea."Pensiile se vor plati la data stabilita. Am vorbit cu directorul Casei de Pensii, cu cel al Poștei…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, așa cum prevede legea și a atras atenția asupra mai multor probleme, pe care spune ca va lucra sa le rezolve, dar are nevoie de mai mult de trei luni, cat are momentan in funcție. ”Consider ca sistemul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, intrebata daca se va respecta actuala lege si se va majora punctul de pensie cu 40% de la 1 septembrie, ca actul normativ este in vigoare si rolul ei este sa-l puna in aplicare, scrie Hotnews.ro .

- Ministrul Muncii a declarat, la Romania Tv, ca va respecta actuala Lege a pensiilor pentru ca sumele sunt prevazute in buget."Pensiile vor creste, sumele sunt prevazute in buget. Merg pe aceeasi prezentare. Eu sunt ministrul Muncii, sunt chemata sa aplic legea in continuare. Colegii mei sunt atenti…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a facut, la Romania TV, anunțul așteptat de milioane de pensionari. Demnitarul a dat asigurari ca pensiile vor crește cu 40 la suta de la 1 septembrie, anul acesta."Pensiile vor crește, sumele sunt prevazute in buget. merg pe aceeași prezentare. Eu sunt…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca vineri au fost incheiate plațile pensiilor in numerar prin Poșta Romana la toate adresele la care au fost gasiți pensionarii, inainte de 20 ianuarie, termenul limita.„Vineri 17, tot inainte de week-end cum am reușit sa procedam și in cazul…

- Bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu, a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Bancile au facut platile pensiilor. Ultimele plati se fac luni. S-a putut, deci, face plata imediat, nu dupa…

- Din cauza scaderii numarului persoanelor active, sistemul de pensii se afla in pericol. Populatia ar trebui incurajata sa economiseasca bani pentru pensie prin sistemul de pensii administrat privat, este de parere ministrul Muncii, Violeta Alexandru. „Eu sunt pentru o atitudine responsabila…