- Referitor la mult-discutata majorare a pensiilor, ministrul Muncii Violeta Alexandru a precizat, la Romania TV, ca acestea vor fi majorate, insa va putea spune cu ce procent abia in a doua parte a anului, dupa ce Ministerul Finantelor va prezenta, la inceputul lunii iulie, situatia incasarilor bugetare…

- De unde si-a imaginat PSD-ul ca va fi sustenabila cresterea pe care a promis-o, de 40%? Noi vom identifica toate resursele financiare, dar vom lua o decizie dupa ce Ministerul Finantelor ne va prezenta aceste date la mijlocul anului. In baza acestor cifre, vom lua impreuna o decizie vizavi…

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu a declarat, sambata, intr-o declarație de presa ca vom reveni la perspectiva „stabil” cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei „stabil” pentru Romania la toate agentiile de rating. Acesta a declarat ca in luna mai,…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata seara, ca pensiile vor crește „atat cat va permite economia”, el precizand ca se va incerca și majorarea alocațiilor „atat cat va permite situația bugetara”. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva…

- Deputații dezbat luni textul moțiunii simple, depuse de 70 de aleși ai PSD, numita „ a infectat economia naționala”. Dezbaterea moțiunii simple depuse de 70 de deputați PSD este programata sa aiba loc, luni, in plenul Camerei Deputaților dupa ora 17.30. „Mai nociv decat efectele pandemiei, mai contagios…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- Violeta Alexandru : „Pensionarii sa se astepte la cel mai sincer respect din partea Guvernului. Avem datoria sa-i respectam pe cei care au muncit toata viata. Acestia au dreptul sa se bucure de veniturile pe care le merita. Pensiile vor creste. Dupa ce depasim varful crizei intentia noastra este sa…