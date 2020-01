Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile vor fi platite, chiar daca va exista o intarziere de 3-4 zile, cauzata de zilele libere. "Noi am prevazut in Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor, ca sa fie limpede", a spus premierul. Acesta a explicat ca…

- ”Din cauza faptului ca au fost zile libere, exista, nici macar nu poti sa-i spui o intarziere, o decalare a termenului de plata a pensiilor. Pensiile vor fi platite, cu decalare de 3-4 zile, care s-a datorat faptului ca au existat zile libere si, practic, astazi este prima zi lucratore”, a spus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu are motive sa demisioneze din functie, daca Curtea Constitutionala a Romaniei va constata un conflict de natura constitutionala pentru asumarea raspunderii pe Legea bugetului de catre Guvern, si sustine ca Executivul repara ”toate prostiile care au fost facute…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a luat decizia angajarii raspunderii pentru 3 proiecte de lege: legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale de stat si legea de corectare a OUG 114.

- Orban spune ca obiectivul Guvernului este sa aprobe Legea bugetului pana la sfarsitul acestui an și ia in calcul asumarea raspunderii Premierul Ludovic Orban reitereaza ca obiectivul Guvernului este sa aprobe legea bugetului de stat pana la sfarsitul acestui an. Potrivit premierului, în cazul…

- ​Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca anul viitor pensiile vor crește, iar proiectul de buget va fi construit ținând cont de acest lucru. „Noi avem un program de guvernare. În acel program de guvernare este foarte clar ca, sigur pregatim cu o echipa mai larga de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca aplicarea Legii pensiilor nu va duce la o "apocalipsa bugetara" si a afirmat ca nu doreste sa emita o ordonanta de urgenta in domenii "vitale si sensibile". "Am vazut ca toata lumea spune ca, daca se aplica Legea pensiilor, o sa fie apocalipsa…