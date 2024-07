Ce se întâmplă cu pensiile private. Cele mai recente date de la ASF Ce se intampla cu pensiile private din Romania? Cei de la ASF vin cu o serie de detalii destul de interesante Conform statisticii realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 139,4 miliarde lei, la finalul lunii mai 2024, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023. „Investitiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat intr-un procent de 93,6% in active romanesti, majoritatea fiind denominate in lei. O mare parte a instrumentelor romanesti sunt reprezentate de titluri de stat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

