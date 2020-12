Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie vrea sa iasa din criza generata de COVID-19 prin cheltuieli publice mai mari. Un raport al Oficiului pentru Responsabilitate Bugetara arata insa impactul devastator al pandemiei asupra economiei britanice.Autoritațile de la Londra vor colecta in acest an 771 de miliarde de lire sterline…

- Autoritațile din Europa s-au gasit pentru a lua in discuție sezonul de schi 2020-2021, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, unele țari vor deschiderea normala a partiilor, altele insistaca acestea safieinchise total pana la o anumita perioada. Unde in Europa poți schia cu siguranța acum. Ce…

- Parlamentul ungar a votat marti acordarea de puteri sporite executivului lui Viktor Orban de a guverna prin decret pentru o perioada de 90 de zile pentru a lupta impotriva noului val al epidemiei de COVID-19, si a aprobat noi restrictii echivalente cu un lockdown partial, transmite Reuters.Guvernul…

- Parlamentul spaniol a prelungit astazi starea de urgența pana la inceputul lunii mai a anului viitor, transmit Reuters și EFE, citate de hotnews . Tot astazi, palamentul a decis sa ofere regiunilor autoritatea legala de a institui masuri de carantina la nivel local și a impus restricții de calatorie…

- Situația generata de pandemia de coronavirus scapa de sub control intr-o țara din Europa. Ministrul Sanatații din aceasta țara a recunoscut ca Guvernul a pierdut lupta cu pandemia de coronavirus și a atras atenția ca cetațenii acestei țari trebuie sa-și schimbe radical comportamentul. Potrivit The Guarian,…

- Peste 600.000 de romani au aplicat pentru noul statut de rezident in Marea Britanie, dupa Brexit. Ce se va intampla de la 1 ianuarie 2021 Peste 600.000 de romani au aplicat pe platforma EU Settlement Scheme - EUSS pentru noul statut de rezident in Marea Britanie pana la data de 30 iunie, a declarat…

- In cursul serii de joi, 3 septembrie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta ce prevede acordarea unui sprijin financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta. Anuntul a fost facut de catre ministrul Tineretului si Sportului,…

- Gabriela Firea a vorbit despre modul in care marile orașe s-au pregatit pentru noul an școlar, iar potrivit primarului General, se pare ca in mai multe școli se va implementa sistemul hibrid. ”Noi nu avem de facut decat sa muncim foarte mult, sa luam toate acele masuri necesare pentru limitarea raspandirii…