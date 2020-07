Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Italia a impus carantina romanilor si bulgarilor, organizatorii turneului de la Palermo incearca sa obtina o derogare pentru jucatoarele din aceste tari inscrise la aceasta competitie, in special pentru Simona Halep.

- Dupa ce Italia a impus carantina romanilor si bulgarilor, organizatorii turneului de la Palermo incearca sa obtina o derogare pentru jucatoarele din aceste tari, in special pentru Simona Halep.

- ​Dupa ce Italia a impus carantina românilor si bulgarilor, organizatorii turneului de la Palermo au cerut o derogare pentru jucatoarele înscrise la aceasta competitie, în special Simona Halep."Am trimis de urgenta o scrisoare ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, cerând…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) risca sa iși amane revenirea pe teren dupa pauza de cinci luni cauzata de pandemia de coronavirus și ar putea sa nu participa la turneul de la Palermo. Competiția din Italia, care se desfașoara in perioada 3-9 august, e prima din circuitul feminin, dar prezența Simonei…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial si ultima castigatoare a turneului de Grand Slam de la Wimbleon, a confirmat, sambata, ca va participa la turneul WTA de la Palermo (Italia), primul din circuitul feminin care se va disputa dupa pauza fortata provocata de pandemia de coronavirus.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial si ultima castigatoare a turneului de Mare Slem de la Wimbleon, a confirmat sambata ca va participa la turneul WTA de la Palermo (Italia), primul din circuitul feminin care se va disputa dupa paza fortata provocata de pandemia de coronavirus,…

- Daca pana de curand Italia era cea mai afectata țara din Europa din cauza infecției cu COVID-19, in ultimul timp a inregistrat o scadere considerabila a numarului de infectari și au fost luate masuri de relaxare a restricțiilor.

- "Nu ne vom petrece vara in balcoanele noastre, lasand frumusetea Italiei in carantina. Vom putea merge sa ne bucuram de litoral, de munte si de orasele noastre frumoase", a spus Giuseppe Conte pentru editia de duminica a Corriere della Sera. Ar fi bine ca italienii sa-si petreaca vacantele in Italia,…