Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca pacienta de la Cluj nu are coronavirus si ca rezultatele testelor in cazul acesteia sunt pozitive pentru un virus respirator scintitial. "Deci nu este coronovirus, pacienta va fi tratata simptomatic si se va recupera complet. Este un virus respirator…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti seara ca pacienta de la Cluj nu are coronavirus si ca rezultatele testelor in cazul acesteia sunt pozitive pentru un virus respirator scintitial. „Deci nu este coronovirus, pacienta va fi tratata simptomatic si va se va recupera complet. Este un…

- Stewardesa suspecta ca ar fi intrat in contact cu bolnavi cu coronavirus și care a fost preluata pe Aeroportul din Cluj Napoca este din Maramureș. Tanara, de meserie stewardesa, venea de la Varsovia, insa inainte fusese in Asia, in Vietnam, unde a intrat in contact cu mai multi colegi, posibil purtatori…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informeaza Realitatea PLUS.Aeronava se deplasa pe direcția Varșovia-Cluj. Toți pasagerii care se aflau in avion au fost verificați.In prezent, tanara a fost internata la secția de Boli Infecțioase, in Cluj.Vom reveni cu amanunte.

- FOTO – Arhiva Ministerul Sanatatii anunta ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timisoara, Constanta si Bucuresti, insa au fost infirmate, scrie Mediafax. Institutia precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflati in China, care vor ateriza marti…

- Instituția a anunțat ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus în patru orașe -Cluj, Timișoara, Constanța și București, însa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru cei 25 de membri ai ansamblului folcloric din Mioveni,…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…

- O orchestra formata din 50 de oameni s-a intors marti, 21 ianuarie, la Timisoara. Muzicieni de la Filarmonica Banatul din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj, Brasov, Bucuresti si Constanta au avut un turneu de 50 de zile in China, tara aflata acum sub alerta din cauza unui coronavirus letal. 18 dintre artisti…