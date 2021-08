Ce se întâmplă cu orele de sport în școli în anul școlar 2021-2022 Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, susține ca numarul de ore de educație fizica ar putea crește de la o singura ora la doua, in sistemul preuniversitar. Modificarea ii vizeaza pe elevii din licee care ar putea sa beneficieze de anul viitor, de doua ore de sport, in programa, in loc de o singura ora, cum au in prezent stabilite […] The post Ce se intampla cu orele de sport in școli in anul școlar 2021-2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

