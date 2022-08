Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de participanti, reprezentanti ai ordinelor cavaleresti, ai asociatiilor de reconstituire istorica si artisti, vor sustine de vineri pana duminica spectacole si concerte la Festivalul "Medias, Cetate Medievala", informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- FC Zrinjski, cu care Sheriff va juca in primul tur de calificare al Ligii Campionilor, a anunțat pe pagina sa de Facebook despre schimbari in ceea ce privește returul in aceasta confruntare. Potrivit serviciului de presa al clubului bosniac, aceasta intilnire, programata pentru 13 iulie, va avea loc…

- Autoritatile ucrainene au afirmat sambata ca se dau "batalii feroce" in satele situate in apropierea orasului Severodonetk (est), pentru al carui control trupele ruse fac mari eforturi de saptamani, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Acum, luptele cele mai feroce se deruleaza in apropiere de Severodonetk.…

- Printul Harry si Meghan au publicat o noua fotografie cu fiica lor, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, realizata la petrecerea de un an a fetitei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele Klaus Iohannis susține cresterea pensiilor, afirmand ca este „imoral” si „incorect” ca doar pensionarii sa plateasca „pretul” crizelor. „In conditiile in care avem inflatie, avem preturi in crestere, (…) e evident ca si pensiile trebuie sa creasca pentru a da sansa pensionarilor sa-si permita…

- Corul Evia al Parohiei Brancuși din Capitala este alaturi de Arhidiaconul Mihail Buca și de fiica sa Irene, diagnosticata recent cu leucemie acuta mieloblastica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Familia arhidiaconului Mihail Buca, cel mai apreciat protopsalt ortodox, fondator și dirijor al Grupului Psaltic ”Tronos” al Patriarhiei Romane, trece prin momente dramatice. Fiica cea mica a parintelui Mihail Buca, Irene Ecaterina, a fost diagnosticata cu o boala teribila: leucemie. Anunțul a fost…

- Emoții mari pentru elevii din invațamantul primar. Picii susțin astazi primul examen din testarea nationala, la matematica. Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu un mesaj pe Facebook, in care le-a urat succes.Printre absolvenții claselor primare din acest an este și fiica edilului, Ilinca.