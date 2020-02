Stiri pe aceeasi tema

- Starea copilului de la Pitesti care a fost adus in coma la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala dupa o anestezie generala facuta intr-un cabinet stomatologic din Pitești s-a inrautațit...

- Medicii Spitalului „Grigore Alexandrescu” depun toate eforturile pentru a menține in viața copilul in varsta de patru ani care a intrat in coma, dupa ce i s-a facut o anestezie la dentist, starea micuțului fiind foarte grava, potrivit oficialilor unitații medicale, citați de Mediafax. Conform sursei…

- Medicul care a facut anestezia in cazul copilului de patru ani din Pitești care a ajuns in coma dupa o intervenție la stomatolog afirma ca „lucrurile au decurs normal pana la un moment dat”, iar atunci cand au aparut complicații a „actionat in parametrii profesionali”, anunța MEDIAFAX.Medicul…

- Doctorul de la clinica TeddyCare din Pitești, care a efectuat anestezia in cazul copilului de patru ani, a oferit pentru Libertatea explicații despre procedura in urma careia baiatul a ajuns in stare grava la un spital din București. El a afirmat ca a fost o procedura standard, iar el a fost cel care…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de clinica stomatologica Teddy Care, parinții copilului paralizat in urma anesteziei ar fi optat pentru ”analgosedare”, deoarece știau de existența acestei opțiuni de la fratele mai mare al copilului, caruia i se efectuasera tratamente in aceasta clinica. In comunicat…

- Inspectorii sanitari argeșeni verifica condițiile in care s-a acordat asistența medicala copilului de 4 ani intrat in coma in timpul unei interventii la un cabinet stomatologic din Pitesti, respectarea protocoalelor medicale și a legislației in vigoare privind acordarea anesteziei, autorizația sanitara…

- Ministrul Sanatații a trimis Corpul de Control la Cabinetu lstomatologic din Pitești pentru a vedea cum a fost posibil ca de la o anestezie la dentist un copil sa intre in coma.Incidentul s-a petrecut luni. Dupa o anestezie la un dinte, baiatul de 4 ani a inceput sa se simta rau .Imediat a fost transportat…

- Dupa ce jurnalista Cristina Topescu a murit la varsta de 59 de ani, presedintele unei asociatii non-profit pentru animale a dezvaluit ce se va intampla cu cei patru caini ramasi acum fara stapan. Acesta a facut declaratii despre dorintele prezentatoarei TV referitoare la cele sase animale de companie…