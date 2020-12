Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor creste gradual, pana in 2024, pe baza incasarilor la buget si a situatiei economice reflectata prin numarul de contracte, a declarat joi ministrul Muncii, Violeta Alexandru, presedinte al PNL Bucuresti. "Noi ne-am propus, pana in 2024, sa avem gradual o crestere a pensiilor. Aceasta…

- Ludovic Orban a facut anunțul pe care milioane de pensionari sperau sa il auda. Acesta a vorbit despre o creștere a pensiilor in perioada viitoare, datorata in urma schimbarii legii in funcție de realitatea economica din aceasta perioada. In ce condiții se vor mari pensiile Ludovic Orban a explicat…

- Pensii 2021. Ministrul Muncii a facut anunțul important despre pensiile romanilor. Violeta Alexandru, a vorbit despre majorarea pensiilor și cand se va face. Ministrul a vorbit și despre stadiul pensiilor comunitare, ale romanilor care au muncit și contribuit in strainatate, avand dreptul la o pensie.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, 7 noiembrie, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, ca pensiile vor crește și in anii viitori, dar in funcție de posibilitațile bugetare, pe care pana la finalul anului le va analiza și prezenta ministrul Finanțelor, informeaza G4Media.ro.”Pensiile…

- Deși proiectul de lege care prevede marirea pensiilor cu 40% a avut caștig de cauza in Parlament, Ludovic Orban insista ca bugetul public nu iși permite și ii acuza pe PSD-iști ca arunca țara in criza economica. Ce se intampla cu majorarea pensiilor cu 40% Guvernul Romaniei va contesta actul normativ…

- Din pacate, romanii primesc noi vești proaste. Anunțul oficialilor ii va intrista pe cei mai mulți. Ce se va intampla cu majorarea pensiilor celor cu venituri mici și de ce repercursiuni se fac vazute? Suprize neplacute pentru varsnicii cu pensii mici Pensionarii cu venituri mici au parte de suprize…

- Dupa ce Parlamentul Romaniei a votat majorarea pensiilor cu 40 %, dupa rectificare bugetara, Florin Cițu vine cu un anunț. Acesta a facut aseara o declarație de presa, iar cele declarate nu mulțumesc opinia publica. Ce se intampla cu majorarea pensiilor Intr-o conferința de presa susținuta ieri seara,…

- „Sunt oameni care ne-au spus ca ne va costa electoral decizia de a crește pensiile in funcție de posibilitațile bugetare lasate de criza economica din acest an și nu cu 40%. Guvernul a decis cu respect pentru pensionari – 14% (cea mai mare creștere de pana acum) și cu responsabilitate pentru cheltuielile…