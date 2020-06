Stiri pe aceeasi tema

- Panica in show-biz-ul monden dupa ce mai multe vedete s-au infectat cu coronavirus! Dupa ce Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Andrei Ștefanescu au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, contaminarile cu virusul ucigaș in showbiz-ul romanesc cresc de la o zi la alta. Alina Pușcaș, prezentatoarea…

- Majda Aboulumosha, colega lui Andrei Ștefanescu la Antena Stars, se afla in carantina, dupa ce a intrat in contact cu acesta in timpul emisiunii. Prezentatoarea tv a declarat ca se afla acasa și nu are simptome de COVID. „Sunt in carantina, izolata acasa. Ma simt foarte bine, n-am absolut niciun simptom…

- Cosmin Seresi fusese anuntat ca fiind pozitiv cu noul coronavirus, alaturi de Ozana Barabancea, Marcel Pavel, Andrei Stefanescu si alti membri din personalul emisiunii „Te cunosc de undeva”.

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul de la Antena Stars și unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva a fost infectat cu coronavirus. Acesta s-a testat dupa ce a aflat ca colegul sau de breasla, Marcel Pavel, a fost infectat!

- Marcel Pavel, Ozana Barabancea, Andrei Stefanescu, de la trupa Alb si Negru si Adriana Trandafir au fost primele nume despre care aveam certitudinea ca sunt infectati cu noul virus. Cea de-a cincea vedeta este Cosmin Selesi, co- prezentatorul emisiunii "Te cunosc de undeva". Toti se afla internati la…

- Antena 1 s-a transformat in focar de infecție cu coronavirus! Dupa ce cantarețul Marcel Pavel a fost confirmat infectat, alte doua vedete au primit și el verdictul teribil al medicilor.Ozana Barabancea și Andrei Ștefanescu, de la trupa Alb și Negru, sunt și ei infectați. O alta vedeta infectata…

- Ozanba Barabancea a fost internata azi la prânz, dupa ce teste de ultima ora au aratat ca este infectata cu noul coronavirus. Juratul de la "Te cunosc de undeva" este unul dintre contactii lui Marcel Pavel, recent confirmat cu coronavirus.

- Marcel Pavel a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus miercuri seara. Surse medicale au dezvaluit ca specialiștii care se ocupa de cantarețul de 60 de ani au inceput deja sa ii administreze un tratament impotriva infecției cu Covid-19. Marcel Pavel a fost luat aseara de acasa cu izoleta, dupa ce…