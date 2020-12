Stiri pe aceeasi tema

- Primarul muncipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat ca a oprit lucrarile de modernizare a rețelei de iluminat public de pe Bulevardul Republicii, decizia fiind luata dupa ce ce fostul consilier local Alexandru Toniuc a semnalat ca mai mulți stalpi de iluminat au fost amplasați in mijlocul trotuarului.…

- In luna octombrie s-a implinit un an de cand Primaria Timișoara a predat amplasamentul pentru reabilitarea fațadei Operei Romane din centrul orașului. Lucrarile inca nu sunt gata, dar pe șantier putem observa o parte din mult așteptatul travertin care va fi pus pe fațada.

- Romania - Norvegia, duel care ar fi trebuit sa aiba loc in aceasta seara, in Liga Națiunilor, a fost anulat de UEFA pe fondul problemelor din echipa nordicilor. Aceștia n-au putut ajunge la București din cauza unui caz de coronavirus depistat in lot. ...

- Ludovic Orban a declarat ca numarul de cazuri pe cele 14 zile de restricții va fi evaluat dupa terminarea perioadei, iar in funcție de rezultat, autoritațile vor decide reluarea activitaților...

- Creierul uman continua sa mai funcționeze chiar și dupa moarte, așadar putem fi conștienți de ceea ce ni se intampla. Afla ce anume auzim la cateva secunde dupa ce inima inceteaza sa mai bata. Ce se intampla in creier dupa moarte, de fapt Creierul uman continua sa funcționeze dupa moarte, așadar un…

- Un cadru didactic al Colegiului Economic din municipiu a fost testat pozitiv cu COVID-19. Pentru ca respectivul cadru didactic ar fi predat la mai multe clase și ar fi intrat in contact cu mai mulți colegi, exista probabilitatea ca DSP sa decida „inchiderea” colegiului. „In momentul de fața suntem in…

- Lucrarile de reconstructie a fostului cinematograf Favorit se vor finaliza in maximum 24 de luni, a declarat, marti, primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu. "In mai 2019 am semnat ordinul de incepere a lucrarilor la ceea ce va fi Centrul Cultural Multifunctional Favorit. Acesta va fi dotat cu o sala cu…

- Rareș Bogdan a afirmat, vineri seara, la Antena 3, ca efectul dezvaluirilor din presa, legate de inregistrarile audio in care Nicușor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un afacerist controversat, este mai degraba unul care il avantajeaza pe candidatul unic al Dreptei la alegerile pentru Primaria…