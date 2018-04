Ce se întâmplă cu LT Cermei? Scorul a fost deschis extrem de repede, in min. 2, cand Ciobotariu a primit o pasa „printre” de la Bozian, a preluat și a trimis peste Pașcalau: 0-1. Golul doi a venit in partea secunda, in min. 58, cand Bozian a combinat cu Velici, dupa care a trimis pe langa Pașcalau, in plasa: 0-2. Scorul final a fost stabilit in min. 62, cand Nicolescu a trimis mingea in plasa, de la doi metri: 0-3. Cermei: Pașcalau – Berari, Cotoc, Nistor (Sulea), Suslak – Ianc, Varga (Mihuța) – T. Bodri, L. Bodri (Sabau), Copil – Bulza (Brandușe). Lugoj: G. Paduraru – Daniel Filip, Miculescu, Nicolescu, Fridrich… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru National Sebis au evoluat: Poiana – Poștoarca, Dumitrache, Basic, Siminic, Sz. Vereș, Pintea, Susan, Petculescu, Tatulea, Enciu. Au mai jucat: Cl. Veres si Ontel. Presiune pe LT Cermei Tot in etapa intermediara din Liga 3, astazi, ora 17, Lunca Teuz Cermei are parte de un joc extrem…

- Si chiar daca punctele cu formatia patronata de FRF nu vor conta la final, cum ne spunea presedintele Petre Bulza in avancronica jocului, prestatia baietilor pregatiti de tandemul Anca-Nagy a fost una dezamagitoare. In special, in prima repriza, cand gazdele au inscris de trei ori, goluri prefatate…

- Primul dintre tineri, in varsta de 19 ani, a fost depistat luni de polițiști pe strada Veseliei din Giarmata. Era la volan cand a fost tras pe dreapta, iar oamenii legii i-au cerut documentele la control. Polițiștii au aflat imediat ca șoferul nu are permis de conducere pentru nicio categorie…

- Clasament 1.ACS Sirineasa 18 14 4 0 43-8 46 2.CSU 2 Craiova 18 11 2 5 36-20 35 3.CSM Lugoj 17 10 5 2 38-23 35 4.Scolar Resita 17 10 4 3 43-13 34 5.National Sebis 17 10 4 3 40-16 34 6.ACSO Filiasi 17 6 6 5 19-14 24 7.Lunca Teuz Cermei 17 7 3…

- Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 7 martie, ora 14:00 - 8 martie, ora 13:00, se vor inregistra viituri rapide, cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, si depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din bazinele…

- Hidrologii au instituit cod galben pe rauri din zece judete din vestul si nord-vestul tarii, unde incepand de miercuri pana joi se pot produce inundatii. Judetele Timis, Caras Severin, Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Sӑlaj, Bihor, Cluj, Arad si Hunedoara sunt, de miercuri ora 00.00,…

- Caștigatoarea Ligii a IV-a Bihor se va confrunta cu echipa care va triumfa in eșalonul similar din Maramureș. Campioana turului in Bihor este CSC Sinmartin, iar in Maramureș in cele doua serii conduc Minaur Baia Mare, respectiv ACS Bradul Vișeu de Sus. Turul barajului este programat…

- Conducerea clubului a decis sa retraga echipa datorita problemelor financiare grave, care vor duce finalmente la falimentul Olimpiei. Federația Romana de Fotbal a fost inștiințata de acest lucru, iar conform regulamentului echipa satmareana va pierde toate jocurile din retur cu scorul de 0-3. Inclusiv…