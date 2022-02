Ce se întâmplă cu Liceenii și alte filme din perioada comunistă în România Ce se intampla cu Liceenii și alte filme din perioada comunista in Romania Foarte multe dintre filmele romanești realizate inainte de 1989 sunt inca difuzate pe TV și iubite de public. Saptamana trecuta ar fi avut avut loc o ședința CNA in cadrul caruia s-ar fi hotarat recomandarea ca televiziunile sa atenționeze telespectatorii atunci cand difuzeaza un film din perioada comunista. Care ar fi mai exact recomandarile venite din parte Consiliului Național al Audiovizualului? Atunci cand vor sa difuzeze o astfel de producție cinematografica, televiziunile ar avea de ales. Fie difuzeaza și o emisiune… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

