Ce se întâmplă cu inflația? Anunțul crucial de la BNR Banca Naționala a Romaniei (BNR), anunța ca rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent. ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (august 2023), in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor unor marfuri, precum si in conditiile recoltei bogate pe plan intern si ale plafonarii temporare a adaosului comercial la produse alimentare de baza. Dincolo de finele anului curent, incertitudini si riscuri majore la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

